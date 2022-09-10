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Kumbaradaki para ile ev alınamıyor. Üniversiteliler Bakan Kurum’un sözlerine tepki gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençler kardeşimize bir kulak verin" başlığıyla, "Kiralık eve çıkmaktansa TOKİ'den ev almak daha hesaplı" ifadelerini kullanan bir öğrencinin videosunu yayınlayınca  sosyal medya yıkıldı

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:32
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Üniversiteliler Bakan Kurum’un sözlerine böyle tepki gösterdi: Kumbaradaki para ile ev alınamıyor

Kumbaradaki para ile ev alınamıyor. Üniversiteliler Bakan Kurum’un sözlerine tepki gösterdi
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Bakan Kurum, Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Taşpınar'ın 3 yıl önce üniversiteyi kazandığında okuluna yakın kiralık ev ararken TOK'yi görünce kiralamak yerine buradan ev aldığını söylediği bir video yayınladı.

O ÖĞRENCİ OLAMAZ

Videoda, Taşpınar, "Kira öder gibi ev sahibi oldum." sözlerinin Bakan tarafından gençlere örnek olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden, "Aylık yüzde 1 faizle 20 yıl vadeyle alınan 750 bin TL'lik bir evin aylık taksiti 10 bin 625 TL yapar.  Aylık o kadar parayı veren kişi öğrenci olamaz." denildi.

ALAY EDİYORLAR

Bir kişi, "Geliri olmayan öğrenci nasıl ev almış?" derken bir başkası "Kiralık ev, yurt yoksa ev al demek milletle alay etmek değilse nedir? Hangi genç, hangi para ile ev alacak?" ifadelerini kullandı. CHP'li Gökçe Gökçen ise "Bu tam bir 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' vakasıdır." açıklaması yaptı.

Yeniçağ

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Suat Varol
10.09.2022 12:04
Berk Oktay her an görmeyelim.  
 
Zeynep Dişli
10.09.2022 12:01
berk oktay ne çirkin seyler. Her an karşımızda olmasalar, belki saygıyı hakederlerdi.  
 
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