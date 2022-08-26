TOKİ Arapları ''yurt dışında yaşayan Türkler'' vasfına sokup ev verdi. Yazık size

Fatih ERGİN - Özel Haber - Yeniçağ

Suriye’de iç savaşın patlak vermesi ve Afganistan’a Taliban karanlığının çökmesiyle adeta göç deposuna dönen Türkiye’de sığınmacılarla ilgili akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

TOKİ’nin İstanbul Sancaktepe’de Yurtdışında yaşayan Türkler için yaptığı konutların kura sonucunda sığınmacılara da konut çıktığı görüldü.

Kura sonuçlarında, Ezzeddin Elhaznevi, Yousef Kadah ve Entesar Kadah gibi isimler talihliler arasında yer aldı.

Söz konusu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen Suriyeliler olduğu öğrenilirken, TOKİ’nin yurt dışında yaşayan Türkler için yapılan projeden sığınmacıların Türk vasfına sokularak yararlandırılması tepki ile karşılandı.

TOKİ’nin Sancaktepe projesi, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel yapılması ile “neden dövizle kazananlara özel proje yapılıyor” şeklinde tepki çekmişti.

İSTANBUL KAYABAŞI’NDAKİ KONUTLARDAN DA SURİYELİLER ÇIKMIŞTI

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde de TOKİ’nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3. ve 4. Etap evlerinin kuralarında 3 artı 1 dairelerden kazanan yaklaşık 500 talihli içinde, Lama Hamaideh, Muhammed Ammar Abdulazim, Abdulkader Mohammad gibi isimlerin yer aldığı görülmüştü.