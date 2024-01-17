Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın

Üniversite sınavına hazırlık kitabında yer alan 'PKK' sorusuna sosyal medyada tepki yağdı.

Liderplus Yayınları tarafından hazırlanan üniversiteye hazırlık kitabında yer alan "PKK'nın hedefleri arasında hangileri yer almaktadır?" sorusu dikkat çekti. Soruda yer alan 'PKK'nın hedefleri' arasında "Kürdistan'ın sömürgecilerden kurtarılması, Bağımsız bir Kürt devletinin kurulması, Feodalizmin, sömürgeciliğin ve sınıfsal ayrımların ortadan kaldırılması" gösterilirken, kitabın cevap anahtarı bölümünde, cevabın tüm seçenekleri kapsayan 'E' şıkkı olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada soruyu paylaşan birçok kullanıcı yayınevine ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki göstererek paylaşımlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şu şekilde;