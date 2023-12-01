Ünli ilaç firmasına Kovid aşısı davası. Türkiye'de milyonlarca kişi bu aşıdan olmuştu

ABD'de, Kovid-19 aşısının etkinliğiyle ilgili yanıltıcı bilgi vermek ve karşı sesleri susturmaya teşebbüs iddiasıyla ünlü ilaç şirketi Pfizer'e dava açtı. Türkiye'de de milyonlarca kişi bu aşıdan olmuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünli ilaç firmasına Kovid aşısı davası. Türkiye'de milyonlarca kişi bu aşıdan olmuştu

ABD'de Teksas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Covid'e karşı geliştirdiği mRNA aşısının etkinliği konusunda yanıltıcı bilgi vermek ve kamuoyunda bu konudaki tartışmaları engellemeye çalışmak suçlamasıyla ilaç şirketi Pfizer'e karşı dava açtı. Davanın, Paxton'un Pfizer ve diğer aşı üreticileriyle ilgili başlattığı soruşturma sonucunda açıldığı ifade edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, şirketin, geliştirdiği Kovid-19 aşısının bulaşa karşı yüzde 95 koruma sağladığına dair açıklamalarının "son derece yanıltıcı" olduğu belirtilen suç duyurusunda, bu ifadenin sadece şirketin başlangıçta yaptığı iki aylık klinik araştırma sonuçlarına ve aslında aşılanmış bireyler için "görece risk indirimi" hesaplamalarına dayandığı kaydedildi. Şirketin ürünüyle ilgili "sahte, yanıltıcı ve yanlış yönlendirici eylem ve uygulamalarının" eyalette yürürlükte bulunan "Aldatıcı Ticaret Uygulamaları Yasası"nı ihlal ettiği iddia edildi.

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KAMUOYUNDAN BİLGİ GİZLENDİ İDDİASI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yayınlarında, "görece risk indirimi"nin tüketicilerin tercihlerini yanlış yönlendiren yanıltıcı bir istatistik olarak anıldığına yer verilen suç duyurusunda, "Pfizer o dönem aşının koruyuculuğunun iki aydan sonrası için kesin olarak öngörülemeyeceğine işaret etmişti. Ancak buna rağmen koruyuculuğun sürekli olduğu yönünde yanıltıcı bir izlenim uyandırmış, koruyuculuk süresiyle ilgili kendi iddialarını çürütür nitelikteki bilgileri kamuoyundan gizlemiştir. Pfizer, klinik deneylerinin aşının bulaşa karşı koruduğu yönünde bir sonuç vermemesine rağmen, sevdiklerini korumak adına aşının gerekli bir önlem olduğu söylemiyle kamuoyunun gözünü korkutma amaçlı bir kampanyaya girişmiştir" ifadelerine yer verildi.

AŞILI ÖLÜM ORANLARI AŞISIZLARA GÖRE DAHA YÜKSEK

Suç duyurusunda, şirketin söyleminin aksine geniş çaplı aşılama kampanyaları sonrasında Kovid-19 vaka sayılarının arttığına, bazı bölgelerde aşılılar arasında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının aşısızlara göre daha yüksek gerçekleştiğine işaret edildi.

pfizer.jpg"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BASKI" SUÇLAMASI

Başsavcı, Pfizer'i "doğruyu" söyleyenlerin gözünü korkutmaya çalışmakla da suçladı. Suç duyurusunda Pfizer'in, aşısıyla ilgili eleştirilerde bulunanları "suçlu", paylaşılan bilgileri "yanlış bilgi" diye etiketleyerek susturmaya teşebbüs ettiği, ayrıca "aşının etkisiyle ilgili gerçekleri dile getiren önde gelen kişilerin sesini kısmak için sosyal medya platformlarına baskı uyguladığı" iddia edildi.

BİDEN YÖNETİMİNE SUÇLAMA

Başsavcı Paxton, "Teksas halkının defolu bir ürünü yalanlar yoluyla kullanmaya zorlandığını" iddia ederek Biden yönetiminin pandemiyi, "yasa dışı kamu sağlığı kararlarını zorla dayatmak ve ilaç şirketlerini zenginleştirmek için bir silah olarak kullandığı" suçlamasında bulundu.

Cumhuriyetçi partili kimliğiyle bilinen Başsavcı Paxton, Teksas eyalet senatosu ve temsilciler meclisinde de görev yapmıştı. Koyu muhafazakar politikacı, 2014'te başsavcılık görevine geldikten sonra, dönemin Demokrat partili başkanı Barack Obama'ya karşı açtığı davalarla da dikkat çekmişti.

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