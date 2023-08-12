Ünlü aktör Haluk Bilginer'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü aktör Haluk Bilginer'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Son olarak 'Baba' dizisinde kamera karşısına geçen Haluk Biginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

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Emmy ödüllü Haluk Bilginer, sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı. Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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ANNESİNİN KOPYASI

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı, güzelliği ve annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti. Fotoğrafı gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Annesinin kopyası" yorumunda bulundular.

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