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Jason David Frank yaşamını yitirdi. Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve ödüllü bir dövüş sanatçısı olan Jason David Frank yaşamını yitirdi. 49 yaşında yaşamını yitiren Jason David Frank, Mighty Morphin Power Rangers serisinin orijinal serisinden Tommy Oliver karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oyuncunun intihar ettiği iddia ediliyor

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:45
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Ünlü aktör Jason David Frank yaşamını yitirdi

Jason David Frank yaşamını yitirdi. Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.
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"Mighty Morphin Power Rangers" serisinin orijinal serisinden Tommy Oliver olarak bilinen ünlü oyuncu Jason David Frank, Teksas'ta yaşamını yitirdi. Frank'ın ölüm nedenin intihar olduğu iddia edildi.

Power Rangers ve karma dövüş sanatları hayranları, en çok Green ve White Ranger Tommy Oliver'ı oynamasıyla tanınan Jason David Frank'in yasını tutuyor. Yaşamını yitiren oyuncu, 49 yaşındaydı.

Frank, oyunculuk kariyerinin yanı sıra, aynı zamanda ödüllü bir dövüş sanatçısıydı ve 2010'da kısa bir MMA (Karma Dövüş Sanatları) kariyerine sahipti.

Ölüm haberini, Frank'in ölümü hakkında Facebook sayfasında yazan eski dövüşçü Mike Bronzoulis şu sözlerle duyurdu: ''Arayıp bana bir mesaj bırakması beni çok üzdü ve çok uzun sürdü. Jason benim için iyi bir arkadaştı ve onu özleyeceğim''.

Haber daha sonra Power Rangers yıldızının hayatına son verdiğini söyleyen Frank'in temsilcisi Justine Hunt tarafından doğrulandı.

Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin. Ailesini, arkadaşlarını ve hayranlarını çok seviyordu. O gerçekten özlenecek" dedi. 

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