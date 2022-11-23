Ünlü oyuncu Jason David Frank'in sır ölümü çözüldü. Hayranları şokta

Ünlü oyuncu Jason David Frank, geçen cuma gecesi boşanma gerilimi yaşadığı eşiyle birlikte gittiği otelde ölü olarak bulunmuştu. Boşanmak üzere olduğu eşiyle yaşadığı ateşli tartışmanın ardından ünlü oyuncu, karısını odadan çıkarıp kapıyı kilitledi. Saatler sonra olay yerine giden polis, ünlü oyuncunun cansız bedenine ulaştı.

POWER RANGERS İLE ÜNLENDİ

Henüz genç yaşında hayata veda eden bu ünlü oyuncu, Power Rangers adlı yapımla tanınan Jason David Frank. 1990'lara damgasını vuran Mighty Morphin Power Rangers'ta Tommy Oliver karakterini canlandıran Frank, eşi Tammie ile boşanmak üzereydi. Aralarındaki sorunları bir türlü gideremeyen Jason David Frank ile eşi Tammie, geçen cuma günü Teksas'ta bir otele gittiler. Ayrı ayrı odalara yerleşen Frank ile Tammie, iddialara göre ateşli bir kavgaya tutuştu. Tartışma öylesine şiddetliydi ki otel çalışanları da araya girmek zorunda kaldı.

KARISINI ODADAN ÇIKARIP KAPIYI KİLİTLEDİ

Jason David Frank ile eşinin tartışması güçlükle yatıştırılmış olsa da aralarındaki sorun bir türlü çözülemedi. Yani kavgaları orada bitmedi. Bu sükunetin ardından başka bir tartışma geldi. Polis yetkililerinin TMZ adlı internet sitesine verdiği bilgiye göre Jason ve Tammie, cuma gecesi ya da cumartesi sabahının erken saatlerinde yine hararetli bir tartışmaya tutuştu. Bu tartışma sırasında Jason David Frank, karısını odadan çıkarıp kapıyı kilitledi.

KARISI, PANİĞE KAPILIP POLİSİ ARADI

Kocasının odasına giremeyen Tammie, onun kendisine zarar verebileceğinden endişe ederek polisi aradı. Bu olay cumartesi sabahı saat 05:00'da gerçekleşti. Tammie'nin bu çağrısı üzerine polis otele gitti. Otel yönetiminin izniyle Jason David Frank'ın odasına girdi. İşte acı gerçek de o anda ortaya çıktı. Ünlü oyuncu hayatına kendi elleriyle son vermişti.

BOŞANMA SAVAŞI BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

Aynı zamanda bir dövüş sanatları ustası da olan ünlü oyuncu ve eşi Tammie, uzun süredir tartışmalı bir boşanmanın eşiğindeydi. Her ikisi de birbirlerini, 19 yıllık evlilikleri süresince hayatı cehenneme çevirmekle suçluyordu. Tammie, geçtiğimiz ağustos ayında kocası aleyhine boşanma davası açmıştı.

SORUNLARI BİTMEK BİLMİYORDU

Boşanma davasının resmi belgelerine göre Tammie, kocası Jason David Frank'ı kendisini aldatmakla suçluyordu. Çift arasında sahip oldukları maddi varlıklar konusunda da ciddi sorunlar vardı. Tammie, boşanmak üzere olduğu eşi Frank hakkında, ortak mallarının satışını önleyen bir yasaklama kararı çıkarmıştı.Jason David Frank da buna karşı, bir evlilik anlaşmaları olduğunu belirtmişti. Ünlü oyuncunun iddiası, eşi Tammie'nin davranışlarının aynı çatı altında yaşamalarını imkansız kıldığını ileri sürmüştü.