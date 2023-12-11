Ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith Oscar skandalına 'Kutsal Tokat' dedi

Jada Pinkett Smith, Oscar tarihine damgasını vuran tokat olayı hakkında konuştu. Pinkett; "Eşimin onurumu savunması, evliliğimizi kurtardı. Ayrılıp, ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra onu terk etmeyeceğimi anlamam o tokatla oldu. Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith Oscar skandalına 'Kutsal Tokat' dedi

Will Smith, 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldığı 94'üncü Oscar Ödül Töreni'ne tokat skandalıyla damga vurmuştu. Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espri yapmıştı. Bunun üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp, Chirs Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma!" demişti.

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Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemişti. Skandal tokattan haftalar sonra bir video yayınlayarak chris Rock'tan ve ailesinden de özür dileyen aktör, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmekten kurtulamamıştı.

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"BURAYA KARIN OLARAK GELMEDİM AMA KARIN OLARAK AYRILIYORUM"

Aylarca konuşulan olayın üzerinden neredeyse iki yıl geçmişken, Jada Pinkett Smith eşinin Akademi Ödülleri'nde Chris Rock'ı tokatlamasının kendisine olan bağlılığını anlamasına yardımcı olduğunu itiraf ederek; şöyle konuşmuştu...

''Oscar törenindeyken her şey yerine oturdu. Will'in yaptığı şeyi gördüğümde 'Tamam, seninleyim' dedim. 'Buraya karın olarak gelmedim ama karın olarak ayrılıyorum çünkü birlikte başa çıkmamız gereken bir fırtına var. Senin yanından ayrılmayacağım.'

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"İYİ Kİ TÖRENE KATILMIŞIM"

Jada,son röportajında bir kez daha yaşananlarla ilgili konuştu. "O yıl neredeyse Oscar törenine katılmayacaktım, ama iyi ki katılmışım" diyen ünlü isim; "Artık bu olaya 'kutsal tokat' diyorum, çünkü ardından pek çok olumlu şey yaşandı" ifadelerini kullandı.

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