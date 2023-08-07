Ünlü aktör'ün oğlundan vahşi cinayet. Herşeyi itiraf etti

İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu Daniel Sancho Bronchalo, Tayland'da eşcinsel sevgilisini öldürerek cansız bedeni parçalara ayırıp çöpe attı. Olayın cinsellik ve para üzerine çıkan bir tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Ünlü aktör'ün oğlundan vahşi cinayet. Herşeyi itiraf etti

Editör: Osmancan EROK

İspanyol aktör Rodolfo Sancho Aguirre'nin 29 yaşındaki Youtuber oğlu Daniel Sancho Bronchalo, Tayland'ın Full Moon Party adasında eşcinsel sevgilisi Edwin Arrieta Arteaga'yı öldürdüğünü ve parçalara ayırdığını itiraf etti.

44 yaşındaki Arrieta'nın kalça ve uylukları dahil vücut parçaları 3 Ağustos'ta bir çöplükte vatandaşlar tarafından bulundu.

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CESEDİN PARÇALARINI ÇEŞİTLİ YERLERE BIRAKTI

Sancho, yetkililere Arrieta'yı "cinsellik ve para" üzerine bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Ünlü ismin, cesedi 14 parçaya ayırdığı ve ardından cesedin bazı parçalarını adanın etrafındaki denize ve diğer yerlere bıraktığı, daha sonra da kayıp kişi raporu verdiği iddia ediliyor.

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BAŞI VE ELLERİ DENİZDE BULUNDU

Yetkililer, bir yıldır ilişkide oldukları belirtilen çiftin, adaya geçen hafta birlikte bir partiye katılmak üzere geldiklerini söyledi. Polis dalgıçları denizde yaptıkları aramada kurbanın başını ve ellerini buldu. Şu anda gözaltında tutulan Sancho, Tayland'da mahkemeye çıkmadan önce intihar riskine karşı gözlem altında tutuluyor.

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