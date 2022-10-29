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Rihanna 6 yıl aradan sonra tekrar müziğe döndü

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve yakın zamanda ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Rihanna, uzun bir aranın ardından'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filmi için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı yayınlandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:09
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Ünlü Amerikalı şarkıcı 6 yıl aradan sonra tekrar müziğe döndü

Rihanna 6 yıl aradan sonra tekrar müziğe döndü
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Şarkıcı Rihanna, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni şarkı yayınladı. Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek 'Black Panther: Yaşasın Wakanda' filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

 

2020 yılında hayatını kaybeden Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait. Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.

 

 

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK

Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.

Super Bowl organizatörleri de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullanmıştı.

 

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