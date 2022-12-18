Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna aylar sonra 8 aylık oğlunun videosunu paylaştı. Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 8 aylık çocuğunun videosunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Şarkıcının paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin ne ismini ne de kendisini paylaşmıştı. Yıldız şarkıcı cinsiyeti hakkında dahi ipucu vermediği bebeğini aylar sonra ilk defa TikTok'ta gösterdi. Rihanna'nın bebeği sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

9 Grammy ödülü sahibi dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, çocuğunun videosunu yayınlandı. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile bebeklerini sekiz ay önce kucağına alan ikilinin, bebeklerinin kareleri gündem oldu. Aracın içindeki görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

BABASINA BENZİYOR

Ünlü şarkıcının bebeğinin ise babası ASAP Rocky'e benzemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Binlerce kişi Rihanna'ya "Bir tane de kendinden yap" sözleriyle seslendi.