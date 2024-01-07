AKP'nin İstanbul'daki seçim şarkısı belli oldu. Azer Bülbül'ün o şarkısı seçime uyarlandı

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AKP'nin İstanbul'daki seçim şarkısı belli oldu. Azer Bülbül'ün o şarkısı seçime uyarlandı
AKP'nin İstanbul'da kullanacağı seçim şarkısı belli oldu. Azer Bülbül'ün "Çoğu Gitti Azı Kaldı" isimli şarkısı yeniden uyarlandı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

Kurum’a adaylığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla aranarak tebliğ edildi.

AKP’de adayın yanı sıra yerel seçim sürecinde İstanbul’da kullanılacak şarkı da belli oldu.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Azer Bülbül'ün "Çoğu Gitti Azı Kaldı" isimli şarkısı, "Çoğu Bitti Azı Kaldı" olarak yeniden uyarlandı.

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Şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı"

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