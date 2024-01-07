AKP'nin İstanbul'daki seçim şarkısı belli oldu. Azer Bülbül'ün o şarkısı seçime uyarlandı

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.
Kurum’a adaylığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla aranarak tebliğ edildi.
AKP’de adayın yanı sıra yerel seçim sürecinde İstanbul’da kullanılacak şarkı da belli oldu.
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Azer Bülbül'ün "Çoğu Gitti Azı Kaldı" isimli şarkısı, "Çoğu Bitti Azı Kaldı" olarak yeniden uyarlandı.
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı"