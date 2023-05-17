Ünlü Apple analistinden dikkat çeken iPhone 16 Pro iddiası

Apple'ın ünlü analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro modellerinin her ikisi de periskop lens özelliğine sahip olacağını ifade etti.

Ünlü Apple analistinden dikkat çeken iPhone 16 Pro iddiası

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre, 2024'te iPhone 16 Pro modellerinin her ikisi de periskop lens özelliğine sahip olacak, 15 serisinde ise bu özellik sadece Pro Max'te yer alacak.

Medium blogunda yayınlanan yeni bir notta Kuo, iPhone 16 Pro'nun önceki Pro modellerinden biraz daha büyük olacağını öne sürdü.

Kuo'ya göre, Apple'ın periskop lensini ilk kez her iki premium cihaza da getirebilmesinin nedeni yeni boyutun sağladığı "daha geniş iç alan" olacak.

EKRAN BOYUTLARININ BÜYÜYECEĞİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple'ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max modelleri için yeni ekran boyutları benimseyeceğini iddia etmişti.

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