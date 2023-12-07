Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç tehlikeyi açıkladı

2024 yılında yaşanabilecek felaketleri iki ünlü astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın açıkladı.

Tarih veren astrologlar, üç büyük felaket üzerinden olacakları açıkladı.

DEPREMLER OLACAK VE YENİ FAYLAR ÇIKACAK

2024’ün doğa afetlerinin başlangıç yılı olacağını belirten Astrolog Aygül Aydın, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremi hatırlatarak, bu yıl da beklenmedik yerlerde depremler olabileceğini aktardı.

Aydın, “Yeni bir fayın keşfedildiği, burası kırılmıştı nasıl kırılabilir denilebilen bir yıl olabilir. Lütfen sağlam olmayan yapılar içindeyseniz önlem alın, burası bir deprem ülkesi” dedi.

HORTUMLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Astrologlar "2024’te hayatınızda hiç duymadığınız kadar hortum haberi duyacaksanız" dedi. Aydın, Türkiye’nin ikliminin değiştiğinin altını çizerek “Bu olmaz demeyin” dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

DOLU, FIRTINA VE SEL VURACAK

Bir uyarı da Astrolog Hande Kazanova’dan geldi. Kazanova, Mart ayında olacak tutulmanın dolu fırtınalarını getirebileceğini ifade etti. Kazanova, 25 Mart, 10 Nisan ve 18 Eylül tarihlerinde hava koşullarında dolu, fırtına, sel olabileceğini belirterek, bu tarihlerde tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.