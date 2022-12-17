﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti

İnternethaber’de yer alan habere göre, Türkiye'nin en eski ve ünlü baklava zincirlerinden Hacı Sayid baklava markası battı. Tarihi 1960'lı yıllara kadar dayanan Hacı Sayid baklavaları, bir süre önce içine düştüğü mali problemler nedeniyle konkordato istemişti.

HACI SAYİD'İN SAHİBİ HADİSE'NİN ESKİ KAYINPEDERİ

Türkiye'nin en bilindik markalarından biri olan Hacı Sayid'in sahibi şarkıcı Hadise'nin eski kayınpederi Burhan Dinçerler ile kardeşi Mehmet Dinçerler'di. Hadise, Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ama eşiyle 5 ay sonra soluğu mahkemede almıştı. Hadise'nin boşadığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in de Hacı Sayid baklavalarından yüzde 25 hissesi bulunuyordu.

HACI SAYİD'İN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR

İflas duruşmasında küçük hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol şoke eden açıklamalar yaptı. İddiasına göre Hacı Sayid baklava şirketinin içi boşaltıldı. Avukat mahkemede şunları söyledi:

-'Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik.'