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Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti

Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının ortak olduğu Hacı Sayid iflas etti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:50
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Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti

Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
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İnternethaber’de yer alan habere göre, Türkiye'nin en eski ve ünlü baklava zincirlerinden Hacı Sayid baklava markası battı. Tarihi 1960'lı yıllara kadar dayanan Hacı Sayid baklavaları, bir süre önce içine düştüğü mali problemler nedeniyle konkordato istemişti.

HACI SAYİD'İN SAHİBİ HADİSE'NİN ESKİ KAYINPEDERİ
Türkiye'nin en bilindik markalarından biri olan Hacı Sayid'in sahibi şarkıcı Hadise'nin eski kayınpederi Burhan Dinçerler ile kardeşi Mehmet Dinçerler'di. Hadise, Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ama eşiyle 5 ay sonra soluğu mahkemede almıştı. Hadise'nin boşadığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in de Hacı Sayid baklavalarından yüzde 25 hissesi bulunuyordu.

HACI SAYİD'İN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR
İflas duruşmasında küçük hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol şoke eden açıklamalar yaptı. İddiasına göre Hacı Sayid baklava şirketinin içi boşaltıldı. Avukat mahkemede şunları söyledi:
-'Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik.'

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Rahmi Hoca
17.12.2022 05:11
BIR GUN ÖNCE BU ÜLKEDE 6 YAŞIMDA BIR ÇOCUK ACLIKTQN OLDU  
 
AKM
17.12.2022 03:37
para bitti aşk bitti şimdi daha net anlaşıldı Hadise neden terk ettiği  
 
Eytli
17.12.2022 02:41
Bu zamlardan sonra kim baklava yer  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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