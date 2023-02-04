Plastik devinde miras kavgası

Artı gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Türkiye’de çok sayıda şirket, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlığın kurbanı olabiliyor. Kimi firmalar aile içi kavgalar sonucu yok olurken kimi de yaşananlar nedeniyle küçülme yoluna gidiyor. Benzer bir süreç, temeli 56 yıl önce atılan Irak Plastik’te yaşanıyor.

70’i aşkın ülkeye ihracat yapan Irak Plastik, Trabzon’dan İstanbul’a göç eden Dursun Irak tarafından kuruldu.

Sakarya Ferizli’de 1 milyar liralık yatırımla yeni bir fabrikası devreye alınan firma, bugünlerde kardeşler arasındaki ‘miras paylaşımı’na ilişkin dava ve tartışmaların da odağında. Anılan davalar, baba Dursun Irak’ın, Temmuz 2020’de 84 yaşında vefatı sonrası açıldı.

YÜZDE 42 ANLAŞMAZLIĞI

Dursun Irak’ın 4 çocuğundan biri olan Zeril Irak Aker, kardeşleri Köksal, Yılmaz ve Hüseyin Irak ile davalık oldu. Aker, baba Dursun Irak’ın vefatından önce şirketin bir kısım hissesini kendisinin aldığını söyledi. Aker, Dursun Irak’ın vefatından 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamede de yüzde 24 hisseyi kendisine bıraktığını kaydetti.

20 milyon lira sermayeli şirketin yüzde 42’sinin kendisine ait olduğunu iddia eden Zeril Irak Aker, “Şirketin yönetiminde bulunan kardeşlerim, bana ait hisselerin pay defterine işlenmesine izin vermediler” dedi. Hissedarı olduğu şirkete erişiminin de engellendiğini öne süren Aker, yönetim kayyımı atanmasını istedi.

DENETİM KAYYIMI ATANDI

Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi(nde açılan davada, şirkete denetim kayyımı atanmasına karar verildi.

Aker, şirket genel kararlarının iptali için de farklı davalar açtı. Anılan davaların yanı sıra, baba Dursun Irak’ın 12 Şubat 2020 tarihli vasiyetnamesi de ayrı bir dava konusu oldu.

İKİNCİ DAVA DA AÇILDI

Vasiyetnameye ilişkinse Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Köksal, Yılmaz ve Hüseyin Irak kardeşlerin vasiyetnamenin iptaline ilişkin açtıkları dava da Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

Kardeşler, vasiyetnamenin sahte olduğu gerekçesiyle ikinci bir dava da açtı. Dava dilekçesinde “Müteveffa Dursun Irak için atfedilen bu devir ve vasiyet tarihlerinde, 84 yaşında hem kan kanseri hem akciğer kanseri idi, hisse devri yapması veya vasiyet düzenlenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır” denildi.

Irak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına yapılan savunmalarda ise özetle şöyle denildi:

"Şirketin yönetimsiz kalması demek, ticari faaliyetlerini sürdürememesi ve kapısına kilit vurmak demektir. Şirket yönetim kurulu görevi başındadır, yönetimde boşluk ya da zafiyet yoktur. Irak Plastik’in demirbaşları ve taşınmazları ile ilgili tedbir kararı mevcut olup, devir vebenzeri işlemler denetim kayyımının iznine tabi olduğundan, şirketin içinin boşaltılması söz konusu değildir."