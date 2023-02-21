Ünlü Bollywood yıldızı ödül töreninde hayatını kaybetti

Çok sayıda projede rol alan Hintli oyuncu Shahnawaz Pradhan'dan acı haber geldi. Pradhan'ın Mumbai'deki bir ödül töreni sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Shahnawaz Pradhan'ın vefatı meslektaşı Yashpal Sharma tarafından doğrulandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Etkinlik sırasında şiddetli göğüs ağrısından şikayet eden Pradhan, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ardından apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sharma, yakın arkadaşının yaşamını yitirmesinin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yashpal Sharma, "Mumbai'deki bu programa katıldım. Her şey harika gidiyordu. Yüzlerce sanatçı oradaydı ancak sevgili sanatçımız Shahnawaz, ödülü aldıktan kısa bir süre sonra bir kriz geçirdi. Tüm program halkın yardımıyla durdu. Doktor Shahnawaz Pradhan'ı en yakın hastaneye götürdü ancak o hayata veda etti. Ruhu huzur içinde yatsın..." dedi.