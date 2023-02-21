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Ünlü oyuncu Barbara Bosson hayatını kaybetti

'Hill Street Blues' adlı diziyle art arda beş kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Barbara Bosson, 83 yaşında yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:45
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Ünlü oyuncu Barbara Bosson yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Barbara Bosson hayatını kaybetti
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“Hill Street Blues” dizisindeki Fay Furillo rolüyle tanınan Emmy adayı oyuncu Barbara Bosson’dan acı haber geldi. Bosson, Los Angeles’ta 83 yaşında hayatını kaybetti.

"SONSUZA DEK KALBİMİZDE"

Barbara Bosson'ın ölüm haberini oğlu Jesse Bocho, "Sonsuza dek kalbimizde. Seni seviyorum anne..." sözleriyle duyurdu.

'Sad Song of Hill Street' dizisindeki rolüyle üst üste beş kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Bosson, kariyerine 1968 yılında Steven McQueen'in başrol oyuncusu olduğu 'Bullit' filmiye başlamıştı.

Daha sonra televizyona yönelen oyuncu, polisiye dizi 'Mannix'te boy göstermişti. Ardından 'Private Eye' ile adından söz ettiren Bosson, son yıllarda ise 'NYPD Blue', 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman', 'Total Security', 'Murder One: Diary of a Serial Killer' gibi projelerde rol almıştı.
 

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