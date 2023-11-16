Ünlü ekonomist Ozan Gündoğdu ekonomide fırtınanın patlayacağı günü açıkladı

Son dönemde ekonomi ile ilgili yazdığı yazılarla dikkat çeken ekonomist Ozan Gündoğdu, ekonomide kusursuz bir fırtınanın yaklaştığını yazdı.

Ünlü ekonomist Ozan Gündoğdu ekonomide fırtınanın patlayacağı günü açıkladı

Ekonomist Ozan Gündoğdu, Bir Gün Gazetesi'nde Yazdığı köşe yazısında, Türkiye ekonomisinin son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide kusursuz bir fırtına yaklaştığını belirten Gündoğdu,” Faizler yükseldikçe, piyasanın kredi talebi düşüyor. Ekonomide yavaşlama geniş halk kesimlerine yansıyacak. İşsizliğin arttığı, enflasyonun da düşürülemediği son derece stresli bir kusursuz fırtına yaklaşıyor” dedi.

Gündoğdu köşe yazısında özetle şunları yazdı,

“Bu dönemde kredi çekmek, hele ki, ihtiyaç kredisi kullanmak ya da bireysel kredi kartına yüklenmek akılcı değil. 100 bin TL bireysel kredi kartı borcunuza ilk ay eklenecek faiz tutarı 3 bin 660 TL. Eğer vadeyi geçer, borcunuzu ödemezseniz, aynı tutar için katlanacağınız gecikme faizi tutarı 3 bin 960 TL’ye çıkıyor. İlerleyen aylarda ise bu tutarlar birikerek artıyor. Kredi kartınızdan nakit para çektiğiniz takdirde ise 100 bin TL için her ay ilave 4 bin 420 TL’lik faiz yüküne katlanacaksınız demektir. Üstelik bu tutarlar, 23 Kasım’da yeniden artacak. Öyle görünüyor ki, ilerleyen aylarda da durmayacak.

“FAİZ ARTIŞLARI İŞSİZLİĞE NEDEN OLACAK”

Faiz artışları 6 aydır sürüyor ama yukarıda bahsettiğim nedenlerle bu artışların yavaşlatıcı etkisini Ekim ayından itibaren gözlemlemeye başladık ve bu etkinin giderek sertleşeceğini biliyoruz. Peki, bu yavaşlamanın geniş halk kesimlerine etkisi ne olacak? Doğrudan etkisi işsizlik. Yedek işgücü ordusunun büyümesiyle, aktif işgücünün ücretleri baskılanacak ve dolaylı etki çalışan yoksulluğu olarak görülecek. Tüketici borçlarını ödeyemeyecek olanlar da cabası. Peki işsizlik artışı ne sertlikte yaşanacak?

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"İŞSİZLİK ARTIŞI 2018-2019’DA GÖRÜLENDEN ÇOK DAHA SERT OLACAK”

Benzer deneyimi, 2018’de Rahip Brunson Krizi’nden sonra faizler sert şekilde yükselince yaşamıştık. Haziran 2018’deki işsiz sayısı 3,3 milyonken, ağustos ve eylülde döviz şoku patlamış, Ekim ayında faizler artırılmış ve Mart 2019’da işsiz sayısı 4,5 milyona çıkmıştı. Üstelik bu zaman diliminde politika faizi yüzde 18’den yüzde 25,5’e toplamda 750 baz puan artırılmıştı. Mayıs 2023 Seçimleri’nden bu yana politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 35’e toplamda 26 bin 500 baz puan artırıldı ve artışlar devam edecek. Bu artışların işsizlik üzerindeki etkisi 2018-2019’da görülenden çok daha sert olacak.”

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