770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı

Tam 111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Arkalarına bile bakmadan Türkiye'den çekildi. Nedenleri elbette var. 770 Akaryakıt istasyonu bulunan İngiliz Petrol devi BP, 770 lisans hakkını Petrol Ofisi'ne devredip Türkiye pazarından çıktı. Hem de Hazine ve Maliye Bakanı kapı kapı dolaşıp, Türkiye'ye yabancı sermaye getirmeye çalışırken. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir son dönemde Türkiye'den çekilen şirketleri yazdı

BP’nin Türkiye’den çıkma kararı yabancı sermayenin kaçışı olarak yorumlanıyor. Son 3 yılda yaklaşık 100’ün üzerinde önemli yabancı marka Türkiye’den çıktı

İşte Türkiye'den çıkan markalardan bazıları:

-Geniş ürün yelpazesine sahip İngiliz departman mağaza zinciri, Cevahir AVM ve Mall of Istanbul’da bulunan iki mağazasını hedefledikleri kârı elde edemedikleri için kapattı. 2021 yılında ise, neredeyse 250 yıllık bir geçmişe sahip olan giyim ve ev tekstili perakende zinciri Debenhams, iflasını açıkladı ve tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

-Türkiye’deki ilk mağazasını 2007 yılında Profilo AVM’de açan C&A, 2016’da Türkiye’den çekilmeye karar verdi. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle bilinen markanın Türkiye’nin farklı şehirlerinde 20’nin üzerinde mağazası bulunuyordu. Hollandalı hazır giyim markası, mağazalarını DeFacto’ya devretti.

-Amerikan giyim perakende markası Banana Republic, Türkiye pazarından 2022 senesinde çekilme kararı aldığını bildirdi. Ülkemizdeki faaliyetlerini durdurma kararında ise markanın Avrupa’daki küçülme stratejisi etkili oldu.

-2009’da Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan dondurulmuş gıda devi Iglo da ülkemizin yeme-içme perakende pazarından çekilen markalar arasında bulunuyor. Iglo, hedefledikleri ciroyu elde edemediği için Türkiye’den çekilerek yerini Dardanel’e bırakmış oldu.

-Özellikle 90’lar jenerasyonu tarafından sevilen perakende oyuncak zinciri Toys’R’Us, 2008 yılında Türkiye’de bulunan bütün mağazalarındaki faaliyetleri durdurma kararı almıştı. Bir zamanların dev oyuncak markası, ülkemizdeki pazardan çekildikten yaklaşık 10 yıl sonra globalde iflasını duyurdu.

-2016 yılında Topshop, Türkiye’deki operasyonlarını durdurma kararı aldı. Topshop, ülkemize 2000’lerin başındaki ekonomik krizden sonra giren markalardan biriydi. İngiliz devi, Türkiye’de bulunan 10’a yakın mağazasını beklediği ciroya ulaşamadıkları için kapattı. Ne yazık ki Topshop’ın bu kararında, ülkemizdeki kur farkı da önemli bir rol oynadı. Türkiye’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise 2021’de, İngiliz online giyim markası Asos, iflas eden Arcadia Group çatısı altında bulunan Topshop ve Topman markalarını satın aldı.

-2009’da Türkiye pazarına giren elektronik ürün perakendecisi Saturn, mağazalarını Media Markt’a devrederek Türkiye’den ayrılan markalar arasında yerini aldı. Saturn’ün ülkemizden ayrılışındaki ana sebep ise MediaMarkt-Saturn Holding’in Türkiye’deki bilinirliği açısından Media Markt markası ile faaliyetlerine devam etmek istemesiydi.

-Türkiye’den ayrılan markalar arasında en çok sevilenlerden biri de Wendy’s. Marka, ülkemizde 90’lı yıllarda faaliyet göstermeye başlamıştı. Wendy’s, 2000’lerin başında yaşanan krizden sonra ülkemizdeki pazara veda etmek durumunda kaldı.

-Park Bravo, Türkiye pazarına Zara ile birlikte girmişti. Türkiye’de, kaliteli ürünleriyle sevilen perakende markasının ayakkabıdan çantaya geniş bir ürün yelpazesi bulunuyordu. Yalnızca kadın giyim üzerine faaliyet gösteren Park Bravo, ülkemizdeki macerasını sonlandıran markalar arasında yer alıyor.

-Avrupa’da yer alan ilk mağazasını Türkiye’de açma kararı aldıktan sonra Best Buy, ülkemizde uzun yıllar faaliyetlerine devam edeceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak, Teknosa ve Mediamarkt gibi elektronik devlerin karşısında beklenilen kârı elde edememesi sebebiyle Bestbuy da Darty gibi Türkiye’den ayrılan markalar arasında

-Mazda'da Türkiye'den çekilen markalar arasında