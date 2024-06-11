Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, milyonların hayatını etkileyecek asgari ücrete ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BloombergHT’ye konuk olan Prof. Dr. Selva Demiralp, asgari ücret enflasyon ilişkisini anlattı, "Ücretlere zam yapılmalı" dedi

Mevcut enflasyonun görünümü ücret artışını ötelemeye imkan tanımayacak kadar yüksel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demiralp, Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmadığını belirtti.

Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcadığı için onların sepetindeki ağırlığın çok yüksek olduğu ifade eden Demiralp "her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun bir üç haneli olduğunu görüyoruz" dedi.

ÜCRETLERE ENFLASYON PARALELİNDE ZAM YAPILMALI

Prof.Dr Selva Demiralp ayrıca şunları söyledi:

"Mevcut enflasyonun yüzde 38’lere düşeceğine inanmadığım için, bizim tahminlerimiz yüzde 50’lere daha yakın. Bu ortamda ben asgari ücrete, buradan zincirlerleme olarak diğer ücretlere, gerçekleşecek enflasyon paralelinde, reel ücretleri koruyacak bir zemin hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Neticede enflasyon problemi çok ciddi politik hataların sonucuydu. Ama bu hataların bedelini vatandaş reel alım gücü düşürülerek ödememeli. Bu bedel tüm topluma yayılmalı."