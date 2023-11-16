Ünlü eşarp markasını TMSF satışa çıkardı. FETÖ'den kaçak gazetecinin kayınpederi de ortaktı

10 Haber'den Masum Gök'ün haberinde yer alan bilgilere göre; Ünlü eşarp markası Aker Eşarp TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Şirketin sahipleri Behçet ve İzzet Akyar FETÖ davasından yargılanmıştı. Akyar ailesinin bütün malvarlıklarına 2017’de el konulmuştu.

Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın eski kayınpederi İzzet Akyar ve Behçet Akyar’a ait olan Aker Eşarp TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Bir dönemin ünlü markası Aker Eşarp 2000’li yılların başından sonra yoluna büyüyerek devam etti.

2017 YILINDAN BERİ KAYYUMLAR İDARE EDİYORDU

2017 yılında Akyar’ların el konan malvarlıklarından biri de Aker Eşarp’tı. 2017 yılından bu yana şirketi kayyumlar idare ediyordu. TMSF 27 Ekim’de şirketi satışa çıkardı ve şirketin değerini 860 milyon lira olarak belirledi.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Şirketin ortaklarından Behçet Akyar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aker Eşrap’ın satışı da gündeme geldi. Akyar’ın avukatı müvekkilleri hakkında yargılamanın devam ettiğini gerekçe göstererek satışın durdurulmasını veya şirketle ilgili detaylı bilgilerin mahkemeye sunulmasını talep etti ancak mahkeme avukatın talebini reddetti.

Behçet Akyar’ın Fetullah Gülen’e yakın isimlerden biri olduğu ifade edildi. Fetullah Gülen’in 1986 yılında Isparta’da gözaltına alındığı sırada Naci Tosun, Nuri Muhammed Sungur, Tabip Üsteğmen Mustafa Sarsılmaz, Nevzat Ayvacı, Harun Tokak, Ahmet Kara, Gürbüz Dönmez, Mustafa Başarı, Murat Kırımkan ve Barbaros Kocakurt ile birlikte Behçet Akyar da yanında bulunuyordu.

Aker Eşarp'ın sahibi İzzet Akyar'ın sahibi olduğu şirketlerin yöneticileri ile ilgili de mal varlıklarına Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tedbir konulmuştu.