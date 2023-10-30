Türkiye'nin inşaat devi adım adım iflasa gidiyor. Mülkleri icradan satılıyor

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, ekonomik kriz Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesini vurmaya devam ediyor. Son aylarda bu iflasların çoğu Avrupa kıtasında yaşandı. Türkiye'de iflas eden şirket sayısı her geçen gün artıyor.

2000’li yılların başında kurulan Metal Yapı Konut A.Ş. ise, şirketin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun üç yıl önce vefat etmesi sonrası hızla çöküşün eşiğine geldi.

İstanbul Göktürk’te yüzlerce villa inşa eden şirket, Küçükçekmece’deki Blue Lake, Koru Florya ve Levent’teki İstanbul Tower, Metal Yapı’nın imzasının olduğu projelerden bir kaçıydı.

Son olarak, Metal Yapı Konut AŞ’ye ait Sancakpete’de bulunan bir akaryakıt istasyonu arsasıyla birlikte icradan satılacak. 2 bin 85 metrekare alan üzerinde bulunan varlıklar için belirlenen bedel 66 milyon TL.

İcradan satış ihalesinin ilki 14 Kasım’da yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde 19 Aralık’ta ikinci ihale yapılacak. Metal Yapı’ya ait şirketin icradan satışını ise Gün Gayrimenkul Kiralama AŞ istedi. Anılan şirketin sahibi, aynı zamanda Ankara’nın güçlü şirketlerinden Nata Holding’in sahibi Namık Tanık’a ait.