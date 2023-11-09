Türklerin vazgeçilmeziydi. 100 yıllık dev şirket kapısına kilit vuracak

Almanya'nın 100 yıllık mobilya üreticisi Arco bu ay sonunda faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Bir çok gurbetçilerimizin eşyalarını bu firmadan aldığı bildirilirken, dev şirketteki binlerce çalışan işsiz kalacak.

Türklerin vazgeçilmeziydi. 100 yıllık dev şirket kapısına kilit vuracak

Yeniakit'in haberine göre, Almanya Coburg merkezli mobilya üreticisi Arco Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ay sonunda faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Arco, bölgede bu yıl üretimi durduran ikinci mobilya şirketi oldu. Mayıs 2023'te yine oldukça eski bir mobilya üreticisi olan F+S Poster Möbel, iflas nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Yapılan basın açıklamasına göre mobilya üreticisi "Aşırı borçlu veya iflas etmiş değil" ancak "Aşırı agresif fiyat rekabeti" Arco'ya başka seçenek bırakmıyor.

Şirketin merkezi 1925'ten beri Coburg yakınlarındaki Weidhausen'de bulunuyordu. Arco başlangıçta hasır mobilyalar üretiyordu.

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