Selin Ciğerci gözünü yeni sevgilisinin telefonundan ayırmadı. Yandan yandan kiminle mesajlaştığını izledi

Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci, yeni sevgili yaptı. Ünlü fenomenin yeni sevgilisi Asil Cengiz.

Telefona bakarken yakalandı

Selin Ciğerci, son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci, sevgilisi telefonla oynarken gözünü sevgilinin ekranından alamadı.

"Gözlerim böyle kalmaz inşallah"

O anlarda yakalanan Selin Ciğerci, sosyal medyada da gündem oldu. Ciğerci, gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Asla belli etmem derken. Gözlerim böyle kalmaz inşallah." dedi.

Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı.