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  • Selin Ciğerci gözünü yeni sevgilisinin telefonundan ayırmadı. Yandan yandan kiminle mesajlaştığını izledi

Selin Ciğerci gözünü yeni sevgilisinin telefonundan ayırmadı. Yandan yandan kiminle mesajlaştığını izledi

Yeni bir birlikteliğe başlayan Selin Ciğerci, gözünü sevgilisinin telefonundan alamayınca sosyal medyada gündem oldu. Çaktırmadan sevgilisinin kiminle yazıştığını izleyenler ''Ne yapsın kız. Sütten ağzı yandı bir kere'' şeklinde yorum yaptılar.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:25
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Ünlü fenomen yeni sevgilisinin telefonunu göz hapsine aldı

Selin Ciğerci gözünü yeni sevgilisinin telefonundan ayırmadı. Yandan yandan kiminle mesajlaştığını izledi
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Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci, yeni sevgili yaptı. Ünlü fenomenin yeni sevgilisi Asil Cengiz.

Telefona bakarken yakalandı

Selin Ciğerci, son olarak bir eğlencede sevgilisiyle görüntülendi. Ciğerci, sevgilisi telefonla oynarken gözünü sevgilinin ekranından alamadı.

"Gözlerim böyle kalmaz inşallah"

O anlarda yakalanan Selin Ciğerci, sosyal medyada da gündem oldu. Ciğerci, gizlice sevgilisinin telefonuna baktığı anları paylaşarak "Asla belli etmem derken. Gözlerim böyle kalmaz inşallah." dedi.

Ciğerci'nin o anlarını gören eski dostu Demet Akalın da kendini tutamadı. Akalın, Selin Ciğerci'nin o anlarını paylaştı.

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