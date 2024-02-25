Trabzonspor'dan anlamlı destek

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan anlamlı destek
Trabzonsporlu futbolcular epilepsi hastalığına farkındalık kampanyasına destek oldu.

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek oldu.

Oyuncular Yukatel Adana Demirspor ile oynadıkları Süper Lig maçına "Farkında Ol, Destek Ol, #EpilepsiİçinBak" yazılı pankart ile çıktı

Bordo-Mavili oyuncular geçtiğimiz yıllarda da kampanyaya destek vermiş ve "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çektikleri videolarla ülkemizde yaşayan 1 milyon epilepsili bireyin sesi olmuştu.

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