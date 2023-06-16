Ünlü gazeteci Fatih Terim'in Milli Takım'la anlaştığını duyurdu

Galatasaray'da Ocak 2022'de ayrılan ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Suudi Arabistan’ın milli takımın başına geçirmek için Fatih Terim ile anlaşmak üzere olduğunu ileri sürdü.

Di Marzio, Terim’in de Suudi Arabistan’ın teklifini olumlu karşıladığını bildirdi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Herve Renard'ın ayrılması sonrası bazı teknik adamlarla görüştüğü belirtilmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un da bu adaylardan biri olduğu ifade edilmişti.