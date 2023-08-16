Ünlü gazetecinin kullandığı uçak düştü: 3 kişi öldü

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc'in pilotluğunu yaptığı küçük uçak radardan kayboldu. Robin DR.400/140B Dauphin 4 tipi tek motorlu uçağı enkazına ulaşıldı. 3 kişi bulunan uçakta kurtulan olmadı.



Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

BEA kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.