Sharon Stone'a bir buçuk yılda ikinci büyük acı: Oğlunun kaybına daha fazla dayanamadı

Bundan iki yıl önce Sharon Stone ve ailesi büyük bir acı yaşadı. Önce Stone'nun erkek kardeşinin oğlu olan River henüz 11 aylıkken hayata veda etti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören minik bebek hayata tutunamadı. Stone, yeğeninin hastalığını da kaybını da sosyal medya sayfasından duyurdu. Bu büyük kaybın üzerinden sadece bir buçuk yıla yakın bir süre geçtikten sonra Stone bu kez yine sosyal medyadan acı bir haber paylaştı. River bebeğin 57 yaşındaki babasının yani erkek kardeşi PatricK Joseph Stone'un da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurdu

64 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içinde kardeşinin ölümünü doğruladı. Stone "Herkese merhaba... Bu mesajla kardeşim PatricK Joseph Stone' 'un kalp krizinden ölümünü doğrularım" dedi. Stone, Patrick Joseph'in 2021 yılında organ yetmezliği nedeniyle hayata veda eden 11 yaşındaki River'ın babası olduğunu da belirtti. Stone "Evet o 11 aylıkken kaybettiğimiz River'in babasıydı" dedi. Kardeşinin, oğlu River'ın ölümünden sonra karısı Tasha, diğer oğlu Hunter ve kızı Caliee sayesinde hayata tutunmuş olduğunu belirtti.