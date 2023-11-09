Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, şöhrete kavuşmadan önce uğradığı tacizi ilk kez anlattı.

Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, katıldığı podcast yayınında yıllar önce başından geçen taciz olayını anlattı. Kelly Ripa’nın “Let’s Talk Off Camera" adlı programında konuşan 65 yaşındaki oyuncu, sektörde cinsel tacizle mücadele konusundaki deneyimlerinden birini ilk kez anlattı.

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Stone, "Temel İçgüdü" (1992) ve "Casino" (1995) gibi filmlerin kendisini uluslararası bir yıldız haline getirmesinden çok önce, 1980'lerde bir toplantı için ofisine gittiğinde Sony'nin eski bir yöneticisinin tacizini detaylarıyla gündeme getirdi.

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Yöneticinin adını açıklamayan Stone, bu kişinin cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini söyledi.

Sony Pictures şirketinin yönetim ofisine gittiğinde, yöneticinin kendisine "Senin hakkında söyledikleri doğru, çok muhteşemsin. Onlarca yıldır senin gibi birini görmedik. Herkes senden bahsediyor ve sana bakıyor. Sen en açık sözlüsün. Çok akıllısın, çok güzelsin ve o saçların yok mu" dediğini anlatan Stone, "Önümde durdu ve 'Ama önce...' diyerek cinsel organını yüzüme doğru çıkardı. Elbette çok gençtim ve gergin olduğumda ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü temelde çok neşeli biriyimdir ve gülmeye başladım. Aynı anda hem gülüyordum, hem ağlıyordum. Durduramıyordum çünkü kendimi kaybetmiştim. Duramıyordum, dolayısıyla o da ne yapacağını bilemedi. Sonunda cinsel organını içeri soktu ve masasına geçti" ifadesini kullandı.

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"Ben kendimden geçmiş vaziyette oturuyordum ve sonunda sekreteri gelip beni dışarı çıkardı" diyen Stone, "Bu, benim kariyerimdeki son tuhaf olay değildi" diye ekledi.

"ÖZÜR DİLEMEYENLER YANIMA OTURMASIN"

Ünlü oyuncu, Hollywood'da kendisine yıllar boyunca kötü davranan erkeklerin özürlerini her zaman kabul edeceğini belirtti. Özür dilemeyenler için ise şunları söyledi:

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“Bir daha yanıma oturmayın, çünkü bir daha yanıma oturursanız herkesin ortasında ayağa kalkıp 'Yanına oturma dedim sana' diyeceğim, inan bana.”
Stone ayrıca şu ifadeyi kullandı:

"Gösterimlerde bir tek yanımdaki koltuğun boş olduğu yerlere gittim ve koridordaki merdivenlerde oturan adamlar gördüm. Çünkü biliyorlar ki eğer Me Too iseniz yanıma oturmazsınız. Bana Me Too'luk hikaye yaşatmışsan ve özür dilemeyeceksen yanımdaki boş sandalyeye oturma."

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