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İngiliz oyuncu Paul Mescal'den destek mesajı

2021 yılında Türkiye'de çekilen 'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Paul Mescal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası destek mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:37
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Ünlü İngiliz oyuncu Paul Mescal'den destek mesajı

İngiliz oyuncu Paul Mescal'den destek mesajı
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'Normal People' dizisindeki rolüyle Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Paul Mescal, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından depremzedeler için paylaşımda bulundu.

"İMKANI OLAN HERKESİ DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İngiliz oyuncu, "Türkiye ve Suriye'de olanlar sebebiyle derin bir üzüntü ve acı içindeyim. 'Aftersun' ekibi olarak orada çekim yaptık. İki yıl önce Türkiye'de çok güzel birkaç ay geçirdik. İmkânı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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