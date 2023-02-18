Kurtarıcı İsa heykeline Türk bayrağı yansıtıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünya Türkiye'nin yaralarını sarmak için desteklerini sürdürüyor.

KURTARICI İSA HEYKELİNDE TÜRKİYE MESAJI

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yer alan ve ülkenin simge yapılarından biri olan 'Kurtarıcı İsa' heykeli depremzedeler için Türk bayrağı ve Suriye bayrağı ile aydınlatıldı. Heykelin üzerine "Türkiye ve Suriye için dua edin" mesajı yansıtıldı.

TAYVAN’DAN DA DESTEK GELMİŞTİ

6 Şubat depremlerinin ardından Tayvan’ın en yüksek binası olan başkentteki Taipei 101 gökdeleninin duvarları, kırmızı beyaz renklerle aydınlatılmıştı. Binanın önünde ise “Türkiye için dua edin” mesajı yer aldı.

BM’DEN TÜRKİYE İÇİN ÇAĞRI

Dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları devam ederken Birleşmiş Milletler (BM), son yüzyılda Türkiye'yi vuran ve yaklaşık 5.2 milyon kişinin etkilendiği büyük depremler dolayısıyla 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı.