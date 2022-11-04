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Ünlü iş kadını denizde kayboldu. Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapmıştı

Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi 1 çocuk annesi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek kayboldu. Ertek’i arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:27
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Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını denizde kayboldu. Dilek Ertek kimdir. Dilek Ertek nasıl kayboldu

Ünlü iş kadını denizde kayboldu. Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapmıştı
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Medyatava'nın haberine göre, dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düştü. Ertek tüm aramalara rağmen bulunamadı. Sosyetinin ünlü isminin kayboluşu yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 

İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

DİLEK ERTEK KİMDİR? DİLEK ERTEK NASIL ÖLDÜ

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan  New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince ‘ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar’ yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 
1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

DİLEK ERTEK'İN ÖZEL YAŞAMI?

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

DİLEK ERTEK NASIL KAYBOLDU?

Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düştü. Ertek’in kayboluşu yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 

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