Özgür Demirtaş'ın 'Ekonomiye ne olacak?' videosu Türkiye'de 3. sırada

Ekonomist Özgür Demirtaş, bir süredir sosyal medya hesabından duyurduğu ekonomi ile ilgili açıklamalar yaptığı videoyu YouTube hesabından paylaştı.

Demirtaş’ın sabah saatlerinde paylaştığı video akşam saatlerine kadar 1 milyonu aşan görüntülenme aldı. Ayrıca video Türkiye’de trend videolar (en çok izlenen videolar) listesinde 3. sıraya yerleşti.

Özgür Demirtaş söz konusu videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonominin başına gelmesiyle birlikte yaşanacak olası senaryolar hakkında öngörülerde bulundu.

Videoda grafiklerle Türkiye ithalat ve ihracatını anlatan Özgür Demirtaş “Bizim cari açığımız da dış ticaret açığımız gibi aynı şekilde kötüleşmiş. Bir ülkenin cari açığı ne kadar kötü olursa o ülkenin dolar bulması lazım. Ne kadar bulmaya çalışırsa dolar o kadar artar.

Sizin aldığınız domates, biber, patlıcan yani Türkiye’de üretilen ürünler dolara bağımlı” dedi.

" DUVARA TOSLADIK"

Son iki yıl içerisinde “Nas ekonomi modeli”nin uygulandığını söyleyen Demirtaş, “Yapmayın, etmeyin dedik. Ben çok uyardım, yanlış bir şey olduğunu söyledim ve duvara tosladık.

Seçimlere kadar bu model geldi. Bu model üretim patlaması yapıp cari açığı kapatacağız demişti, tam aksine çok daha kötüleşti.

Dolar bu kadar artmayacak denilmişti, öyle olmadı çok fazla arttı. Enflasyon çözülmedi” diye konuştu.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarını doğru bulduğunu ve bunun Türkiye’nin önündeki son fırsat olduğunu ifade eden Demirtaş, Şimşek’in uluslararası piyasalara ve yatırımcılara Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunduğunu söyledi.

“Siyaset” çağrılarına rağmen “Aktif siyasette rol almayacağını” söyleyen Özgür Demirtaş, “Seçimlerden sonra Mehmet Şimşek çağırıldı ekonominin başına. Mehmet Şimşek'i kişisel olarak çok iyi tanımıyorum hayatımda Mehmet Şimşek'le Batman'daki bir toplantıda görüştük kendisiyle. Mehmet Şimşek, ekonomi politikasını savunan bir insan ve aynı zamanda uluslararası anlamda belli bir kredibilitesi olan bir insan” dedi.

"SİYASETÇİLER LÜKS TÜKETİMİ KESEREK YARDIMCI OLABİLİR"

Mehmet Şimşek ile ilgili bir tweet attıktan sonra tepki gösterilen cevaplar aldığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

“'Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diye bir tweet attım. Burada tweet'e kızılmasının nedeni 'Fakir fukara vatandaş, orta direk insan nasıl yardım etsin?'. Doğru. Ama ben zaten onlardan bahsetmedim.

Mehmet Şimşek'e 3 grup yardımcı olabilir. Birinci grup, akademisyenler, işi bilenler, teoriyi-pratiği bilenler aklıyla yardımcı olabilir.

Zenginler vergilerle yardımcı olabilir. Siyasetçiler de lüks tüketimi keserek yardımcı olabilir.”

Şimşek’e yardımcı olmak adına bir kurul kurulabileceğini ifade eden Demirtaş, “Bu kurulda Türkiye’nin en entelektüel, en bilgili, en dünya çapında bilinen, en liyakatli insanları olabilir. Uzman oldukları alanda görüş bildirebilirler.

Bu kurul geçmiş 15 günü değerlendirir ve 15 günde bir rapor yazar.

Geçmiş 15 günü değerlendiren, gelecek 15 günde ne yapılırsa iyi olacağını söyleyen bir kurul hayal edin” dedi.

EKONOMİYE YÖNELİK 3 SENARYO

Demirtaş, daha sonra Türkiye’nin ekonomisine yönelik 3 senaryo ile ilgili şunları söyledi:

“3 tane senaryo var. Eğer Mehmet Şimşek giderse tekrar bu 'Türkiye modeli' ekonomiye geçileceğini düşünebiliriz.

Mehmet Şimşek tam gelirse ve söylediklerini uygularsa, buna ortadoks ekonomi politikası, akıldolu politika, rasyonel ekonomi politikası deriz.

Mehmet Şimşek yarım gelirse, işine karışılırsa, istediği yere istediği kişiyi atayamazsa o zaman 'vitrin ekonomi modeli', 'makyaj ekonomi modeli', 'hibrit ekonomi modeli' olur.

"ÜLKE BERBAT BİR YERE ÇIKAR"

Ne olursa ne olacağını ben size anlatayım. Eğer Mehmet Şimşek giderse, akıldışı politikalar uygulanırsa, yapısal reformda yoksa, kısa vadede sahte bir mutluluk sağlar ülke. Uzun vadede ise uzun vadede ülke berbat bir yere çıkar.

Mehmet Şimşek 'vitrin ekonomisi'ni uygularsa, yarım reformlar yaparsa ülke acı çeker ama uzun vadede çok daha acı bir yere gider.

Eğer Mehmet Şimşek kısa vadede tam rasyonel ve ortadoks politikaları uygulayıp, tam yapısal reformlara geçerse ülke, uzun vadede mutlu, güçlü ve inanılmaz bir Türkiye ile karşı karşıya kalabiliriz. Keşke böyle bir şey olsa.”