Ünlü ismin çocukluk fotoğrafını kimse tanıyamadı

GORA, AROG, Yahşi Batı ve Erşan Kuneri gibi yapımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu. Çocukluk fotoğrafını paylaşan usta komedyen Cem Yılmaz, bir süre sonra paylaşımını yorum yapmaya kısıtladı.

Ünlü ismin çocukluk fotoğrafını kimse tanıyamadı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları rağbet görmeye devam ediyor. Zaman zaman eski ve hatta çocukluk fotoğraflarını paylaşanlar kervanına usta komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın o hallerini kimse tanıyamadı.

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En son emekli olduğunu ve ilk emekli maaşını aldığını bir fotoğrafla paylaşan Yılmaz, hislerini esprili bir dille paylaşmış ve o paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmişti. Son olarak çocukluğundan bir fotoğraf paylaşan Yılmaz paylaşımına, "1975 Saklambaç Erkek Çocuk Güzeli 2.lik" notunu düştü.

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Usta isim kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımını yoruma kapattı. Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunan Cem Yılmaz'ın çocukluk fotoğrafı paylaşımına beğeni yağdı.

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