Ünlü komedyen Cem Yılmaz emekliliğin keyfini sürüyor. Görenler ''Hayat sana güzel Cem abii'' diyerek tempo tuttu

Geçtiğimiz haftalarda Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL maaş aldığını açıklayan Cem Yılmaz, Bebek'te lüks marka üstü açık klasik model otomobiliyle turdaydı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz emekliliğin keyfini sürüyor. Görenler ''Hayat sana güzel Cem abii'' diyerek tempo tuttu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cem Yılmaz, üstü açık klasik model aracıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL maaş aldığını açıklayan Cem Yılmaz'ı görenler, ünlü komedyenin otomobilinin etrafını sardı.

3602665-077981d907ed83b9bf51c128680e787f-1366x1366.jpg

Sessizliğini koruyan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Emekliliğin keyfini mi çıkarıyorsunuz?" sorusuna tebessüm etmekle yetinirken ünlü komedyene sevgi gösterisinde bulunan çocuklar ''Hayat sana güzel Cem abii'' diyerek tempo tuttular

3602665-92909f1761ffcb856658f0035147a419-1366x1366.jpg

"İLK MAAŞIMI ALDIM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, emekli olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, "1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL... Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" mesajını paylaşmıştı.

3602665-64baa20dfc850c6fa3f6e772891addbd-1366x1366.jpg

İlgili Haberler
Cem Yılmaz'ın emekli tarzı paylaşımları olay oldu
Cem Yılmaz kafaları karıştırdı
Cem Yılmaz emekli oldu
Öne Çıkanlar
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Son Haberler
YouTube’da oyun oynanabilecek. Yeni özellik açıklandı Teknoloji - Otomotiv
YouTube’da oyun oynanabilecek. Yeni özellik açıklandı
Türk oyuncu Nicole Kidman'la aynı dizide Magazin
Türk oyuncu Nicole Kidman'la aynı dizide
Küresel piyasalar merkez bankaları başkanlarının açıklamalarına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar merkez bankaları başkanlarının açıklamalarına odaklandı
Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı Güncel
Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı
Kopan elektrik teli anne ve üç çocuğuna dehşeti yaşattı Güncel
Kopan elektrik teli anne ve üç çocuğuna dehşeti yaşattı
Pompalı tüfekli saldırının nedeni şok etti Güncel
Pompalı tüfekli saldırının nedeni şok etti
Takside kız arkadaşını darbetti. Tepki gösteren şoföre yaptıkları pes dedirtti Güncel
Takside kız arkadaşını darbetti. Tepki gösteren şoföre yaptıkları pes dedirtti