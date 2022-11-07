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Cem Yılmaz gönlünü Seda Akman'a kaptırdı iddiası

Son olarak kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile ilişkisini noktalayan komedyen Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:16
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Ünlü komedyen güzel meslektaşı ile aşk yaşıyor iddiası

Cem Yılmaz gönlünü Seda Akman'a kaptırdı iddiası
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Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir birlikteliğe başladığı iddia edildi

YENİ SEVGİLİSİNE ROL VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor. İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yılmaz'ın Akman'a da son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

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