Cem Yılmaz ile Seda Akman ilk kez birlikte görüntülendi

Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Seda Akman'ın birlikte ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın geçen aylarda sürpriz bir beraberliğe adım attığı gündeme gelmişti. İlişkilerini ilk kez tv100'ün gündeme getirdiği çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı.

Arnavutköy'deki bir mekana beraber giden ikili aynı araçtan indi. Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

