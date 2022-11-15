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Cem Yılmaz ile Seda Akman ilk kez birlikte görüntülendi

Komedyen Cem Yılmaz gönlünü oyuncu Seda Akman'a kaptırmıştı. Yılmaz ve Akman aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:20
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Cem Yılmaz ve sevgilisi Seda Akman'dan ilk fotoğraf geldi

Cem Yılmaz ile Seda Akman ilk kez birlikte görüntülendi
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Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Seda Akman'ın birlikte ilk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın geçen aylarda sürpriz bir beraberliğe adım attığı gündeme gelmişti. İlişkilerini ilk kez tv100'ün gündeme getirdiği çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı.

Arnavutköy'deki bir mekana beraber giden ikili aynı araçtan indi. Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.
 

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