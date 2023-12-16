Ünlü komedyen Ricky Gervais'ten 1,9 milyon dolarlık bağışı rekoru! Hayvanlara bir de tavsiye verdi

Kaynak: DHA
Ünlü komedyen Ricky Gervais'ten 1,9 milyon dolarlık bağışı rekoru! Hayvanlara bir de tavsiye verdi
Ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, hayvan dernekleri için rekor bir bağışta bulundu. Bağışı hakkında konuşan Gervais, esprili bir dille, "Umarım bu parayla akıllıca yatırım yaparlar" dedi.

After Life ve Office gibi dizilerle ünlü olan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, son stand-up gösterisi olan Armageddon’dan elde ettiği 1.9 milyon pound gelirini bağışlama kararı aldı.

62 yaşındaki ünlü isim, 1,9 milyon poundu 8 Aralık'ta hayvan refahı için dünya çapında çalışan 11 hayvan koruma derneğine bağışladı. Bağışla ilgili esprili bir dille açıklama yapan Ricky Gervais “Umarım köpekler, kediler, gergedanlar ve maymunlar bu parayla akıllıca yatırım yaparlar çünkü kariyerim kötüye gittiğinde bu paraya ihtiyacım olacak” ifadelerini kullandı.

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Bağış alan dernekler arasında kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra gergedan ve maymun gibi diğer hayvanların refahı için de çalışan kuruluşlar da yer aldı. Dernekler arasında; All Dogs Matter, Animal SOS Sri Lanka, Catastrophes Cat Rescue, Chaldon Animal Sanctuary, Dogs On The Streets, Helping Rhinos, Millions of Friends, Mira Dogs, Paws2Rescue, PDSA ve Wild Futures sivil toplum kuruluşları yer aldı.

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"HAYIR KURUMLARI İÇİN BÜYÜK BİR FARK YARATACAK"

Dogs On The Streets (DOTS) adlı sokak köpeklerinin refahı için çalışan STK, Gervais’e teşekkür ederek, “Dogs On The Streets olarak biz Ricky Gervais’e bağış yapmak üzere hayır kurumlarından biri olarak DOTS'u seçtiği için içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. DOTS son zamanlarda çok zorlu bir dönem geçirdi ve onun dünya çapındaki hayır kurumlarıyla 1.9 milyon pound paylaşması nezaketinin bizim ve diğer muhteşem hayır kurumları için de çok büyük bir fark yaratacağına eminim” dedi.

80ce8fdb4fdb86349a514c5dc40e49ac.jpg"İNANILMAZ DERECEDE ŞANSLIYIZ"

Wild Future derneği ise, “Ricky Gervais tarafından hayvan refahı amaçlarına yapılan 1.9 milyon pound tutarındaki inanılmaz bağıştan pay almak üzere seçildiğimiz için inanılmaz derecede şanslıyız” şeklinde konuştu.

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