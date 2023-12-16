Köpeğini gezdiren kadına pitbull saldırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesi İskender Sokakta İran vatandaşı olduğu öğrenilen M.M. isimli kadın, köpeğini gezdirdiği sırada bir evin bahçesinden kaçan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
M.M. kendisine ait pekinez cinsi köpeğini kurtarmak istediği sırada sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan M.M., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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