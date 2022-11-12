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  • Cem Yılmaz'ın viskisinin fiyatı dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'ın viskisinin fiyatı dudak uçuklattı

Cem Yılmaz’ın paylaştığı viskinin şişesini üreten firma, yoğun talep sebebiyle stok sorunu yaşıyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:32
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Ünlü komedyenin içtiği viskinin fiyatı dudakları uçuklatıyor

Cem Yılmaz'ın viskisinin fiyatı dudak uçuklattı
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Cem Yılmaz, Instagram hesabından "Çay ve Sempati" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Çay bardağı, küçük bir heykel, çakmak ve üç kadehin bulunduğu masada duran içki şişesi dikkat çekti: 200 yıllık Glen Scotia markasının tek maltlık "eski moda" serisinden bir viski şişesi.

İskoçya’da üç damıtım evinde faaliyet gösteren ve “viskinin anavatanı İskoçya” olarak bilinen dönemin geleneklerini korumaya özen gösteren firmanın bu şişesinin fiyatı tam 900 dolar (16 bin 717 TL).

Meşe vanilyası, ananas, portakal kabuğu ve bal ile aroma verilen viski, son etapta baharatlar ile tatlandırılıyor. Cem Yılmaz’ın paylaştığı şişeyi üreten firma, yoğun talep sebebiyle stok sorunu yaşıyor.

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Delibo
12.11.2022 16:17
Etile devam gözlerimiz kör oldu körolasıca AKP ve Partili Cumhurbaşkanı yüzünden  
 
Scotch british
12.11.2022 16:02
Cem Yilmaz hiç yılmadın içen var içermeyen var edep ya huu  
 
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