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  • Nefise Karatay'ın son hali olay oldu. Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu

Nefise Karatay'ın son hali olay oldu. Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Gözlerden uzak yaşamaya çalışan eski mankenin son halini görenler "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumlarında bulundu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:20
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Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu. Nefise Karatay'ın son hali olay oldu.

Nefise Karatay'ın son hali olay oldu. Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu
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Şovmen Mehmet Ali Erbil ve manken Nefise Karatay 2001 yılında evliliğin kıyısından dönmüştü. İkilinin o dönem verdiği pozlar da uzun yıllar konuşulmuştu.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de ise iş insanı Yusuf Day ile evlenip gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzel isim yıllara meydan okumasıyla takipçilerinden beğeni aldı.

Nefise Karatay'ı görenler "Yıllar geçiyor hiç değişmiyorsun", "Resmen güzellik iksiri bulmuş", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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