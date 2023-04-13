Nefise Karatay'ın son hali olay oldu. Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve manken Nefise Karatay 2001 yılında evliliğin kıyısından dönmüştü. İkilinin o dönem verdiği pozlar da uzun yıllar konuşulmuştu.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de ise iş insanı Yusuf Day ile evlenip gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzel isim yıllara meydan okumasıyla takipçilerinden beğeni aldı.

Nefise Karatay'ı görenler "Yıllar geçiyor hiç değişmiyorsun", "Resmen güzellik iksiri bulmuş", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.