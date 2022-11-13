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  • Manken Didem Soydan yine cesur bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtmayı başardı

Manken Didem Soydan yine cesur bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtmayı başardı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur gönderilerle sık sık gündeme gelen manken ve model Didem Soydan bunlara bir yenisini daha ekledi

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:51
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Ünlü manken cesur paylaşımlarına devam ediyor. Son yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırttı

Manken Didem Soydan yine cesur bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtmayı başardı
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Podyumların aranan isimlerinden manken ve model Didem Soydan, aşk hayatı ve düzgün çekici fiziği ile gündeme geliyor.

Oyuncu Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir sarıya boyatarak kullandığı saç rengini değiştiren Didem Soydan, şimdi ise cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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