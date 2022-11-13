Manken Didem Soydan yine cesur bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtmayı başardı

Podyumların aranan isimlerinden manken ve model Didem Soydan, aşk hayatı ve düzgün çekici fiziği ile gündeme geliyor.
Oyuncu Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz aylarda uzun süredir sarıya boyatarak kullandığı saç rengini değiştiren Didem Soydan, şimdi ise cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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