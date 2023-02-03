3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması! Çok net konuştu

Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması! Çok net konuştu

Ünlü model Didem Soydan, oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Soydan, eski sevgilisi hakkında konuştu. Ünlü model bakın ne dedi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:47
Takip Et

Didem Soydan eski sevgilisi Burak Deniz hakkında konuştu 

Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması! Çok net konuştu
+
Aa
-

Ünlü model Didem Soydan, Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Didem Soydan, "Çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir süreç var, çok çalışıyorum. Anlaşmalı olduğum markanın yeni sezon çekimi için tekrardan saçımı sarıya boyattım. Öyle bir döneme girdik ki 2023 ile beraber anlaşmalar çekimler yenilendi" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burak Deniz ile sessiz sedasız ayrılık kararı alan Soydan, biten ilişkisi hakkında, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" diye konuştu.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
3
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
4
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
5
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
6
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.