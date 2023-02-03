Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması! Çok net konuştu

Ünlü model Didem Soydan, Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Didem Soydan, "Çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir süreç var, çok çalışıyorum. Anlaşmalı olduğum markanın yeni sezon çekimi için tekrardan saçımı sarıya boyattım. Öyle bir döneme girdik ki 2023 ile beraber anlaşmalar çekimler yenilendi" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burak Deniz ile sessiz sedasız ayrılık kararı alan Soydan, biten ilişkisi hakkında, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" diye konuştu.



