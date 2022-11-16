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İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...

İYİ Partili Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında, "Erdoğan, muhalefet için ‘belki kazanırlar ama’ demiş, ‘kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı’ gibi bir ifadede bulunmuş" dedi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 00:29
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İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...

İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında Saray'dan kulis bilgisi verdi.

Çömez, Erdoğan'ın muhalefetin seçimi kazanma olasılığını göz ardı etmediğini ve yakın çevresine, "Kazansalar da iktidarları 1 buçuk, 2 yıldan daha uzun sürmez" dediğini aktardı.

Çömez, Halk TV'de konuk olduğu programda Saray'da, "Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız" kanaatinin hakim olduğunu belirterek, Erdoğan'ın çok yakın bir arkadaşına, "Biz bu işi ne yapar eder alırız" dediğini aktardı.

"ERDOĞAN KAYBETME İHTİMALİNİN FARKINDA"

"Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var" diyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeri gelmişken söyleyeyim, siz gazeteciler 'kulis bilgisi' diyorsunuz. Ben de 'saray bilgisi' vereyim size. Benim eski dostlarım olduğu için zaman zaman Saray'ın koridorundaki endişeleri, korkuları, planları zaman zaman değerlendiriyoruz arkadaşlarla.

Saray'da 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız' kanaati hakim. Hatta Sayın Erdoğan çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' gibi bir ifadede bulunmuş.

Arkadaş da 'Muhalefetin hiç mi şansı yok?' diye sormuş kendisine. 'Belki kazanırlar ama' demiş, 'kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı' gibi bir ifadede bulunmuş.

Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var.”

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