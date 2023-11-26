Ünlü manken podyumda yere yapıştı. Elbisenin azizliğine uğradı

1994’te Best Model of Turkey birincisi seçilen Sema Şimşek uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İnci karakteriyle de tanınan eski manken Sema Şimşek podyuma çıktı.

“If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”, ikinci gününde podyuma çıkan eski manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü. düşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi.

31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.

Şimşek, Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturmuş 2008'de doğum yapmış ve 2011 yılında boşanmıştı.