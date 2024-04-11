Ünlü marketler zinciri iflas etti. Ürünlerde çok büyük indirim yapacak

Son zamanlarda Almanya ve ABD’de iflas haberleri artarken, perakende sektöründe faaliyet gösteren 99 Cents Only Stores da 11. Bölüm iflas koruması talebinde bulundu. Pazar günü yapılan başvuru sonrasında, şirketin Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Teksas’ta bulunan mağazalarının kapanacağı bildirildi.

Geçici CEO, “Bu, beklenmedik ve istenmeyen bir durum ve karar vermek zorunda kalmak oldukça güçtü” diyerek şirketin içinde bulunduğu zor durumu vurguladı.

Ev ve market ürünleri ile mevsimlik ve parti malzemelerini uygun fiyatlarla sunan 99 Cents Only, enflasyonun iş modelini sürdürülemez kıldığını belirtti.

Kaliforniya, Tustin merkezli şirket, 10.800’den fazla kişiyi yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak istihdam etmekteydi. İflas sürecinin bir parçası olarak, şirket gayrimenkul varlıklarını tasfiye etmeye ve mevcut envanterini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 30 İNDİRİM YAPACAK

Şirketin iflas sürecini yönetebilmesi için 35.5 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlandı. Mahkeme kayıtlarına göre, 125 mağazanın 30 Nisan’a kadar, diğer mağazaların ise 31 Mayıs’a kadar kapanması planlanıyor.

99 Cents Only, işten çıkarma satışlarını ve gayrimenkul tasfiyesini yönetmek amacıyla Hilco Global ile çalışıyor. Müşteriler, tasfiye sürecinde envanterde yüzde 30’a varan indirimler bulabilecekler.

Ayrıca, şirket 19 Nisan’a kadar geçerli olan tüm hediye kartları ve ürün kredilerini kabul edeceğini taahhüt etti.

İflas dilekçesine göre, 99 Cents Only’nin varlıkları ve yükümlülükleri 1 milyar doları aşıyor.