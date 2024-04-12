Türkiye'nin 44 yıllık dev zincir marketi iflas etti. Müşteriler şoka girdi çalışanlar işsiz kaldı

Kaynak: ABC
Türkiye'nin 44 yıllık dev zincir marketi iflas etti. Müşteriler şoka girdi çalışanlar işsiz kaldı
Türkiye’nin köklü market zincirlerinden biri olan Beğendik, iflas etti. 1980’lerde temelleri atılan ve daha sonra Real Marketler zincirini bünyesine katan Beğendik için mahkeme iflas kararını onayladı.

İstanbul’da bulunan Beğendik marketler zinciri için iflas kararı çıktı. İki şirketin konkordato sürecinde kurtarılamayacağına hükmeden mahkeme, Beğendik Mağaza AŞ ve Beğendik Yiyecek İçecek şirketlerinin iflasını onayladı. Daha önceden de Real markası için iflas kararı alınmıştı.

Kayserili Beğendik’in iflas kararı alması, şirketin finansal zorluklarını gözler önüne serdi. 1980’lerin başında kurulan ve sonrasında Real Marketleri satın alan Beğendik için de mahkeme iflas kararı vermişti.

Finansal zorlukları aşmak için konkordato talebinde bulunan Beğendik’in durumu, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ele alındı. 16 Ekim’de verilen kararla Real ve Beğendik için kayyum atanmasına karar verildi.

Mahkeme, Beğendik Mağaza İşletmeleri Tic. AŞ ve Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turizm Hizmet İşletmeleri Ltd. şirketleri için iflas kararı çıkardı ve şirketlerin tasfiye süreci başlatıldı.

1986 yılında Kayseri’de açılan ve 1993’te Ankara Kocatepe’de mağaza açarak genişlemeye başlayan Beğendik, Real’i satın alarak İstanbul pazarına girmişti. Ancak şirket, 2002’de İstanbul’dan çekilmek zorunda kalmıştı.

Beğendik, çalışanlarının maaşlarını ödeyememe sorunu yaşarken, Alman Metro’dan satın aldığı Real’in iflasına da yol açmıştı.

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