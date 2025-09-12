Ünlü model Şevval Şahin’in markası tehlikede! Skandal kart olayı başını yaktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde görülen ve sosyal medyada “resmi hizmete mahsustur” kartıyla gündeme gelen aracı incelemeye aldı.

Aracın iş insanı Burak A.’ya ait olduğu ve manken sevgilisi Şevval Şahin’e tahsis edildiği ortaya çıktı.

İncelemede, araç sürücüsü M.A. yakalandı. M.A. ve araç sahibi Burak A.’ya, “Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.A. hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.

Denetimlerini sıkılaştıran ekipler, B.A.’ya ait iki aracın ön camında “resmi hizmete mahsustur” ve “polis olay yeri haberleri gazetesi” ibareli kartlar tespit etti.

Yakalanan B.A. hakkında da “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un köşe yazısı:

“Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in hayalleri suya düştü! Okumuşsunuzdur; Şevval’in bindiği, sevgilisi Burak Ateş’e ait otomobilin camındaki ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ yazısı olay olmuş ve sevgilisi ve şoförü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi!

Çünkü ilk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval’in hevesi kursağında kaldı.

Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi. Bence bu lansman hiç yapılmayacak.

Çünkü bu işe, tekstilci olan sevgilisi Burak Ateş’in desteğiyle girmişti. Bu gelişmeler üzerine sanırım marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu!”

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 15 Eylül 1999’da İstanbul’da doğdu, 2025 itibarıyla 26 yaşında. Türk model ve iş kadını olarak tanınan Şahin, 2018 Miss Turkey yarışmasında birincilikle adını duyurdu. Mersinli bir ailenin kızı olan Şahin, çocukluğunun bir kısmını Londra’da geçirdi.

Eğitimine İngiltere’de başlayan Şahin, moda ve tasarım alanında kendini geliştirdi. Saint Martin’s College’da moda tasarımı eğitimi aldı ve kariyerini bu yönde şekillendirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Şahin, özellikle Instagram’da milyonlarca takipçisiyle dikkat çekiyor.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Şevval Şahin, uluslararası markalarla iş birlikleri yaptı ve çeşitli defilelerde yer aldı. 2024’te kendi giyim markasını kurarak iş dünyasına adım attı.

Magazin gündeminde sıkça yer alan Şahin, özellikle Burak Ateş ile ilişkisiyle konuşuluyor. 2024 yazında başlayan ilişkileri, 2025’te İtalya’da kutlanan birinci yıldönümleriyle ve Ateş’in lüks hediyeleriyle gündeme geldi.

BURAK ATEŞ KİMDİR?

Burak Ateş, 7 Şubat 1988’de Trabzon’da doğdu, 2025 itibarıyla 37 yaşında. Çocukluğunu Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçiren Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu.

Lisede ABD ve Kanada’da İngilizce eğitimi aldı, ardından 2007-2011 yıllarında Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2006-2007’de ABD’de Notre Dame of Maryland University’de değişim öğrencisiydi. Genç yaşta iş dünyasında sivrilen Ateş, aile şirketlerinde önemli görevler üstlendi.

Burak Ateş, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olup Altın Ateş Group’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. 2013’te kurulan grup; plastik, kimya, gübre, tarım, lojistik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Ateş, Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve geçmişte Smart Technology’nin CEO’suydu. Stratejik kararlarıyla tanınan Ateş, 2022’de “Türkiye’nin 40 Yaş Altı En Güçlü CEO’ları” listesine girerek iş dünyasında adından söz ettirdi.

Yatırımları ve liderliğiyle dikkat çeken bir isim oldu. Burak Ateş ile 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin’in ilişkisi, 2024 yazından beri magazin gündeminde.

Haziran 2025’te İtalya’da ilişkilerinin birinci yılını kutladıkları, Şevval Şahin’in sosyal medyada paylaştığı “365 gün aşk, kahkaha ve birbirimizi öğrenme” mesajıyla duyurdu.

İkili, Göcek’teki tatil fotoğrafları ve Ateş’in Şahin’e hediye ettiği öne sürülen lüks jestler, özellikle Dior motosiklet ve Paris’teki 1 milyon dolarlık doğum günü partisiyle gündeme gelmişti.