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Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmeye çalıştı

Dünyaca ünlü yıldız Brooke Shields, verdiği bir röportajda Michael Jackson'ın bir dönem sevgili olduklarını iddia etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:31
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Ünlü model ve Hollywood yıldızı Brooke Shields Michael Jackson hakkında konuştu

Brooke Shields: Michael Jackson beni öpmeye çalıştı
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Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan 'Pretty Baby' adlı filmle bir anda dikkat çeken ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, ünlü şarkıcı Michael Jackson'la olan yakın arkadaşlığı hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, Dean Cain'le ilişkisi olmasına rağmen, Jackson'ın 1993 yılında aşk yaşadıkları yönünde ortaya attığı iddialara değindi.

''KIZ ARKADAŞIM...''

The Sunday Times'a röportaj vereren oyuncu, dünyaca ünlü şarkıcının, Oprah Winfrey'ye canlı yayında "Brooke Shields benim kız arkadaşım" demesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Bunun üzerine Michael'ı aradım ve sanıyorum ki ona, 'Böyle bir şey yapman çok acınası bir durum. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyorum, beni bu çılgınlığın içine sürükleyemezsin' dedim.

"ÖPÜŞMEDİK...''

Ünlü isim, hiç öpüşüp öpüşmedikleri sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"Hayır, böyle bir şey olmadı! Arabada olduğumuz ve kameraların bizi çektiği bir an vardı. Michael beni tutup öpmek istedi ve ben de; 'Hayır, dur! Biz sadece arkadaşız ve senin bana bir arkadaş olarak ihtiyacın var' dedim"

''ONUNLA AŞK YAŞAMADIM...''

"Diğer aktrislerin onun peşinde olduğu ilk günleri hatırlıyorum. Michael sevimli biriydi. Ama onunla aşk yaşamak aklımın ucundan bile geçmedi."

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